مصادر: كورونا سبب اختيار البابا لكاتدرائية ميلاد المسيح لسيامات مارس

أعلن القس بولس حليم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيتمم طقوس سيامة الأساقفة الجدد في شهر مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يسيم فيها البابا أساقفة جددًا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقالت مصادر كنسية مطلعة لـ"الدستور" إن البابا اختار الكاتدرائية تحديدًا بسبب اتساعها، حتى تستوعب الوفود المشاركة بالحضور مع كل أسقف جديد من الأساقفة المقرر سيامتهم.وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بسبب الإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم انتقال فيروس كورونا المستجد إلي دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، والذي اعتاد البابا على إتمام طقوس السيامات مؤخرًا بكاتدرائيته.كما أشارت المصادر إلى أن الزيارة تعتبر في إطار الدور الرعوي للبابا وزياراته المستمرة للكاتدرائية، لا سيما وأنه اعتاد على أداء طقوس قداس عيد الميلاد المجيد بها، وهو ما امتنع عنه العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.