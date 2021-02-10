بعد تصدرها التريند.. سر رشاقة وجاذبية شيرين

- سر رشاقة شيرين



- كيف تتخطي شيرين أنها قصيرة القامة



- قصات شعر شيرين



تصدرت الفنانة شرين عبدالوهاب، تريند محركات البحث جوجل، بعد أن تعرضت لهجوم وانتقادات بسبب اختفائها عن الساحة الفنية، بجانب إعلان تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على أحد مسارح الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة 19 فبراير.قالت شيرين في أحد تصريحاتها أنها تتناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة بعيدًا عن الأكل المسبك، وتتناول العيش أو الأرز فقط ولا تجمع بين النوعين من الطعام.أثبتت شيرين عبر مشوارها المهني، أنها تتمتع بذوق مميز في اختيار إطلالاتها، سواء كانت إطلالتها الكاجول أو في حفلاتها، وقد تمكنت من تخطي مشكلة الطول، عن طريق اختيارها أزياء معينة، أظهرتها بقامة ممشوقة وجسد ملفت.اعتمدت في بعض الفترات على الشعر المتوسط الطول لعدة سنوات، وفي 2019 اختارت قصة شعر كاريه مع غرّة جانبية، واستمرت عليها لفترة طويلة وهي أظهرت جمالها بشكل ملاحظ.