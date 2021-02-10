حبس سائق يروج «الاستروكس» فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس، في محيط مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم "أمير.ع "، سائق، 23 سنة، يقوم بترويج وبيع مخدر الاستروكس، وعثر بحوزته على 120 كيس استروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام سائق بترويج مخدر الاستروكس، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم أثناء ترويجه المخدر.وعثر بحوزته على 120 كيس مخدر الاستروكس، وبسؤاله أقر بترويجه المواد المخدرة، وبيعها بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.