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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح المركز التكنولوجي بـ«قطور»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء محمد عزي، المشرف العام على الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة قطور.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على ميكنة جميع المعاملات بشكل إلكتروني، حيث يضم المركز 8 منافذ للتعامل مع المواطنين و15 جهاز حاسب آلي لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق وغيرها من خلال فصل متلقي الخدمة عن العاملين بالمركز، لتحقيق المزيد من الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن المركز سيساعد على تقديم خدمات متميزة وعاجلة للمواطنين، كما يساعد متخذي القرار على استرجاع البيانات بشكل سريع ودقيق، حيث يتم الربط الإلكتروني بين الإدارات ذات الصلة بالخدمة التي يرغب فيها المواطن.

كما تابع المحافظ خطوات تقديم الخدمة للمواطنين بالمركز من استقبال طلبات المواطنين ووسائل الراحة المعدة بصالة الانتظار المزودة بجهاز انتظار إلكتروني على غرار البنوك؛ تيسيرًا على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وأضاف الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن الغربية هي ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في إلغاء استخدام الإيصال اليدوي واستبداله بالمميكن في جميع المراكز والبالغ عددها 9 مراكز تكنولوجية تم تطويرها خلال العام الماضي.

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