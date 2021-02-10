هبوط بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

سجلت مؤشرات بورصة الكويت هبوط، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% خاسرًا 11.20 نقطة ليصل إلى مستوى 5704.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسرًا 12.39 نقطة ليصل إلى مستوى 62227.72 نقطة.ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 8.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 4675.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسرًا 6.78 نقطة ليصل إلى مستوى 4842.12 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 222.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5859 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.61%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.20%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%.وهبط قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.