أدى عمر الشريف بطولة فيلم له.. من هو بوريس باسترناك؟

احتفى موقع البحث الشهير جوجل بالذكرى 131 لميلاد الكاتب والشاعر الروسى بوريس باسترناك، وتم تغيير الصورة الأساسية للصفحة بصورته، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.1- ولد أوريس ليونيدوفيتش باسترناك (1890-1960) في موسكو، وكان ابن فنانين موهوبين فوالده رسام ومصور لأعمال تولستوي، ووالدته عازفة بيانو مشهورة.2- بدأ تعليم باسترناك في صالة للألعاب الرياضية الألمانية في موسكو، واستمر في جامعة موسكو.3- كاتب وشاعر وروائى يهودى روسى.4- كان من أنصار الحركة المستقبلية لكن موهبته الأدبية تتجاوز حد التصنيف.5- كتب قصتين شعريتين هما "سبكتورسكى" عام 1926، و"سنة 1905" عام 1927.6- أول رواياته "دكتور زيفاجو"، وهي ملحمة عظيمة تحكي عن فترة الثورة الروسية، وتعرضت لانتقادات في الاتحاد السوفيتي.7- الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي أنتجته هوليوود، وقام بدور البطولة به الممثل المصرى عمر الشريف.8- نال جائزة نوبل في الأدب سنة 1958، لكن رفضها بسبب رد الأفعال الوحشية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي.9- توفى بوريس باسترناك بسبب سرطان الرئة في منزله الريفي، في بيريديلكينو مساء يوم 30 مايو 1960.