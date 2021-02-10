أدى عمر الشريف بطولة فيلم له.. من هو بوريس باسترناك؟
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:55 ص
إيمان ماهرطباعة
احتفى موقع البحث الشهير جوجل بالذكرى 131 لميلاد الكاتب والشاعر الروسى بوريس باسترناك، وتم تغيير الصورة الأساسية للصفحة بصورته، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.
1- ولد أوريس ليونيدوفيتش باسترناك (1890-1960) في موسكو، وكان ابن فنانين موهوبين فوالده رسام ومصور لأعمال تولستوي، ووالدته عازفة بيانو مشهورة.
2- بدأ تعليم باسترناك في صالة للألعاب الرياضية الألمانية في موسكو، واستمر في جامعة موسكو.
3- كاتب وشاعر وروائى يهودى روسى.
4- كان من أنصار الحركة المستقبلية لكن موهبته الأدبية تتجاوز حد التصنيف.
5- كتب قصتين شعريتين هما "سبكتورسكى" عام 1926، و"سنة 1905" عام 1927.
6- أول رواياته "دكتور زيفاجو"، وهي ملحمة عظيمة تحكي عن فترة الثورة الروسية، وتعرضت لانتقادات في الاتحاد السوفيتي.
7- الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي أنتجته هوليوود، وقام بدور البطولة به الممثل المصرى عمر الشريف.
8- نال جائزة نوبل في الأدب سنة 1958، لكن رفضها بسبب رد الأفعال الوحشية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي.
9- توفى بوريس باسترناك بسبب سرطان الرئة في منزله الريفي، في بيريديلكينو مساء يوم 30 مايو 1960.
1- ولد أوريس ليونيدوفيتش باسترناك (1890-1960) في موسكو، وكان ابن فنانين موهوبين فوالده رسام ومصور لأعمال تولستوي، ووالدته عازفة بيانو مشهورة.
2- بدأ تعليم باسترناك في صالة للألعاب الرياضية الألمانية في موسكو، واستمر في جامعة موسكو.
3- كاتب وشاعر وروائى يهودى روسى.
4- كان من أنصار الحركة المستقبلية لكن موهبته الأدبية تتجاوز حد التصنيف.
5- كتب قصتين شعريتين هما "سبكتورسكى" عام 1926، و"سنة 1905" عام 1927.
6- أول رواياته "دكتور زيفاجو"، وهي ملحمة عظيمة تحكي عن فترة الثورة الروسية، وتعرضت لانتقادات في الاتحاد السوفيتي.
7- الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي أنتجته هوليوود، وقام بدور البطولة به الممثل المصرى عمر الشريف.
8- نال جائزة نوبل في الأدب سنة 1958، لكن رفضها بسبب رد الأفعال الوحشية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي.
9- توفى بوريس باسترناك بسبب سرطان الرئة في منزله الريفي، في بيريديلكينو مساء يوم 30 مايو 1960.