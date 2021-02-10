معديات نهرية جديدة تربط المنوفية بقرى القليوبية.. وإيقاف المخالفة

أعلن خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، بدء العمل بمعديات جديدة تربط بين مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وقرية كفر العبسي بالوحدة المحلية بـ"ميت برة" بالمركز وإيقاف العمل بالمعدية المخالفة، في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتوفير معدلات الأمان والسلامة حفاظًا على أرواح المواطنين.وأضاف النمر، أنه جرى التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية والوحدة المحلية بـ"ميت برة" مركز قويسنا، وتم إلغاء عمل ورفع المعدية المخالفة وإصدار تراخيص جديدة لمعديتين جديدتين للعمل محل المعدية المخالفة.