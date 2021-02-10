544 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألفا و601 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 255 ألفا و385 حالة بعد تسجيل 469 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3311 حالة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة منذ أمس بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.