«الإحصاء»: 88.3 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس سجلت 88.3 مليار جنيه خلال عام 2020، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات الشهرية إلى 7.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.وأضاف تقرير الإحصاء، أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس شهريا بلغت 1154 سفينة خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 1169 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق، في حين بلغ عدد ناقلات البترول العابرة 422 ناقلة بترول مقابل 482 ناقلة خلال فترة المقارنة ذاتها، وسجلت حمولة السفن تراجعًا من 103.9 مليون طن إلى 100.1 مليون طن.