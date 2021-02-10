كيف يمكن تقليل ألم أعصاب الهربس النطاقي؟..طبيب يجيب

يُصاب بعض الأشخاص بما يسمى الهربس النطاقي وهو طفح جلدي مؤلم ناتج عن فيروس جدري الماء، يظل الفيروس غير نشط في الأنسجة العصبية، وبعد مرور سنوات، ينشط مرة أخرى، مما يسبب الإصابة بالمرض.وقال الطبيب جيني جونسون، إن الألم يصبح طويل الأمد ويعتبرأكثر شيوعًا مع تقدم العمر، فيُعاني منه أكثر من 18 % ممن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.وأضاف: يحدث الهربس النطاقي عند إعادة تنشيط الفيروس الذي يؤدي إلى جدري الماء (فيروس الحماق النطاقي)، يمكن أن يظل كامنًا في الأنسجة العصبية، عادةً في منطقة من الأعصاب خارج الحبل الشوكي لسنوات عديدة بعد الإصابة الأولية، إضافة إلى التسبب في ظهور طفح جلدي مؤلم من البثور.يتسبب الفيروس في حدوث التهاب شديد حيث يكون كامنًا ويؤدي في النهاية إلى ندوب الأنسجة العصبية، مما يتسبب في ألم مستمر في كثير من الحالات.وأوضح الدكتور مارتين سكورأن المسكنات لا تفيد في علاج آلام الأعصاب، عادةً ما نصف الأدوية المضادة للاختلاج جابابنتين وبريجابالين، أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.في الثلاثين يومًا الأولى، يوصف هذا بأنه ألم عصبي هربسي حاد - يمكن أن يكون مؤلمًا بشدة، ويمنع النوم، في كثير من الحالات، بما في ذلك حالتك، حيث يستمر الألم لفترة طويلة بعد ذلك (ألم عصبي هربسي تحت الحاد)، إذا استمر بعد أربعة أشهر، يُعرف باسم الألم العصبي التالي للهربس.ويمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض تتعلق باللمس، حيث يعاني البعض من خدر في المنطقة بينما يجد البعض الآخر عكس ذلك، حتى أن اللمسة الأخف مؤلمة للغاية.علاج الهربس النطاقييمكنك تناول جرعات أولها جرعتين منخفضة ويتم زيادتها تدريجيًا،حيث يعاني بعض المرضى من أعراض جانبية مثل النعاس والدوخة، نسبة صغيرة يعانون من آثار أكثر خطورة، بما في ذلك الحساسية، في هذه الحالات، نقدم دواء ثلاثي الحلقات.علاج آخر هو كريم الكابسيسين، الذي يحتوي على مستخلص من الفلفل الحار، يعمل عن طريق التهيج المضاد - حيث يغلب تهيج الكابسيسين على رسالة الألم الأصلية، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يقلل الألم بنسبة تصل إلى 20 %، إذا استمر الألم لفترة أطول، فإن الإحالة إلى استشاري هي الخطوة التالية.