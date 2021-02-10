ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية.. من هي بسمة الكويتية؟

أثارت الفنانة الكويتية بسمة موجة من الجدل بعد أن أعلنت خلال فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.





وظهرت "بسمة الكويتية" في الفيديو قائلة: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية في دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي الديانة اليهودية".





وواجهت الفنانة هجوما ضاريا وطالب بعض المتابعين بالقبض عليها ومحاسبتها بتهمة ازدراء الأديان، بعد أن هاجمت الإسلام.. فمن هي بسمة الكويتية.

مطربة كويتية اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و«بسمة الكويتية» هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية.

فنانة مثيرة للجدل دائمًا من خلال مواقفها وتصريحاتها، وأبرزها تلك التي هاجمت خلالها الفن في أحد اللقاءت الصحفية عام 2018، حين أكدت أنها مقتنعة بأن الفن حرام وتتمنى الهداية من الله.

أعلنت سابقًا عن تفوقها ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.





توقفت عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية مرة أخرى، وفور عودتها أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة، كما أعلنت أنها تتمنى أن تقدم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.





هاجمت حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة إداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.





تحب بسمة الكويتية الحيوانات الأليفة واشترطت في فارس أحلامها أن يكون رومانسيًا حنونًا، ويقدرها ويقدر فنها، ويحب تربية الحيوانات الأليفة مثلها.





يذكر أن واقعة المطربة بسمة الكويتية تأتي بعد واقعة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرًا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر«تويتر».