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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: عطلة العام القمرى منعطف حاسم للموجة الثالثة لكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:23 ص
تشونج سي كيون
تشونج سي كيون
وكالات
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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، اليوم الأربعاء، إن الطريقة التي تتعامل بها البلاد مع وباء كورونا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، هذا الأسبوع، سوف تكون حاسمة في نتيجة معركة كوريا الجنوبية الشاقة ضد الموجة الثالثة لتفشي الفيروس.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج قوله خلال اجتماع مشترك بين الوكالات حول مواجهة كورونا: "عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ غدا هي مفترق طرق مهم لمسار كورونا.

يمكن أن تنتهي الموجة الثالثة الأكثر حرجا حتى الآن، أو قد تتوهج مرة أخرى جمراتها المنطفئة".

وشدد "تشونج" مرة أخرى على أهمية مشاركة الجمهور لتسطيح منحنى الموجة الوبائية الثالثة، والتي بلغت ذروتها عند تسجيل مستوى قياسي بلغ 1241 حالة يوميا في 25 ديسمبر.

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