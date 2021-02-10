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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توجيه عاجل من محافظ الفيوم بشأن تنفيذ الأعمال ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:23 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء؛ لمراجعة كافة المشروعات والأعمال التى سيتم تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبري والمهندسين الإستشاريين.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوي الوحدات القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لافتًا إلي أن المحافظ وجه رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق للتنسيق مع مسئولي كافة القطاعات والجهات المعنية بالمبادرة، لإعداد البيان النهائي بكافة المشروعات المزمع إنشاؤها، والتوقيتات الزمنية المحددة علي أن يتم ترتيب المشروعات بحسب الأولوية والجاهزية.

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بمسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري على أرض المحافظة، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، التى تلبي طموحات وآمال المواطنين.

وأوضح «الأنصاري» أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، مبادرة طموحة تُعد الأقوى فى تاريخ مصر، لأنها تستهدف 55 مليون مواطن في 4500 قرية مصرية، ويتم تنفيذها على مراحل خلال 3 سنوات، بتكلفة تصل إلي نحو 526 مليار جنيه، لافتًا إلي أنه يتم تنفيذ مبادرات رئاسية أخرى بالتوازي مع تلك المبادرة، كالمبادرة التي تستهدف تطوير عواصم المدن، والمبادرة التي تستهدف إحلال كامل لكافة المناطق غير المخططة لإعادة تخطيطها.

وأوضح المحافظ، أن مركزي إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو 30 % من إجمالي المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتًا أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التي ستشملها المبادرة بالمركزين تبلغ تكلفتها نحو 9.7 مليار جنيه، بواقع 5.4 مليار جنيه لمركز إطسا و4.3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المبادرة يتم من خلال منهجية محددة، حيث تم تشكيل لجنة "التخطيط المحلي" لوضع النواة الأولي للمبادرة، أعقبها عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي مع المواطنين، ثم لقاءات مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك للخروج بخطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري حاليًا، دراسة المؤشرات السكانية والتنموية التى تتعلق بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على عدم صرف أي مخصصات مالية إلا للمشروعات التى ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع تعظيم الاستفادة من أي مشروع أو مبني يتم إنشاؤه، مؤكدًا على ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ الأعمال للتيسير عليهم.

ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية، تضم في عضويتها مسئول من كل جهة من كافة الجهات ذات الصلة بالمبادرة، على أن تنعقد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الانتهاء من الخطة وتنفيذ الأعمال، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء مراحل التنفيذ، حتي تُحقق المبادرة أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

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