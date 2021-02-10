الأنبا أرميا يطالب الأقباط بالاقتداء بحياة الأنبا بولا النسكية

قال الأنبا أرميا، الاسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن أشهر أقوال الأنبا بولا، من يهرُب من الضيق يهرُب من الله.وأضاف الأسقف العام في تصريحات له، "لقد كتب أحد الآباء قصة حياة الأنبا بولا، ثم ختمها بهذه الكلمات، "أستأذن أولئك الذين لا يعرِفون حدودًا لممتلكاتهم، الذين يزينون بيوتهم بالرخام، الذين يُقرنون بيتًا ببيت وحقلًا بحق، ماذا أعوز هذا الشيخ في تجرده؟، أواني شربكم من حجارة كريمة وهو كان يروى عطشه بقبضة يده، ملابسكم مطرَّزة بالذهب، وهو لم يكُن لديه رداء أقل واحد في عبيدكم، ولكن أنتم وثروتكم سيُحكم عليهما بالنار، فاحذروا أتوسل إليكم.. احذروا الثروة التي تحبونها".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الانبا بولا أول السواح الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.