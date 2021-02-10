حبس عاطلين يتاجران بالعملات المقلدة في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين أجنبيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالعملات الأجنبية والمصرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين يحملان جنسية أجنبية، مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بقصد ترويجها بالأسواق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.