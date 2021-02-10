إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطابًا من السفير الأسباني بالقاهرة، رامون خيل كاساريس أعرب خلاله عن تقدير وشكر دولة إسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، والذى لم يقتصر علي الناحية التنظيمية فقط بل يتجاوزها كذلك ليؤكد علي القيم الرياضية للجهد والتفاني والتعاون التي نتشاركها.ونقل السفير رامون خيل كاساريس تحيات وشكر الدولة الإسبانية للدولة المصرية والمنتخب الوطني لكرة اليد قائلًا: "أود قبل كل شيء أن أكرر امتناني نيابة عن إسبانيا وعن منتخبنا الوطني، وكذلك امتناني الشخصي علي الترحيب الحار الذي قدمته مصر لمنتخبنا أثناء المونديال سواء في مكان إقامته أو في كل المرافق الرياضية".وهنأ السفير الأسباني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف والحكومة المصرية وكل المسئولين المعنيين الذين جعلوا من الممكن تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف المعقدة التي فرضها وباء كورونا.ووجه دعوته لوزير الشباب والرياضة لحضور حفل السفارة لتقديم أول قاموس عربي إسباني في كرة القدم خلال الشهر الجاري.وفازت إسبانيا بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.