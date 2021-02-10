محافظ قنا يفتتح صرف صحي «نقادة» تجريبيا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده وقام بضغط زر التشغيل معلنا بدأ تشغيل المشروع لخدمة أهالي المدينة.وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م3 يوم، مضيفا أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة 152 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موجها مسؤولي شركة المياه بمتابعة المشروع وإجراء أعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين.وأكد الداودي، أن قطاع الصرف الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت في رفع نسبة تغطية الخدمة إلى 96%؜ بالمدن و37% بالقرى حتى الآن، لافتا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي افتتاح مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، واليوم نفتتح مشروع بنقادة، كما سيتم دخول 4 مشروعات للخدمة خلال العام الحالي تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هي (مشروع صرف صحي قرى شمال مدينة قنا بطاقة 29 ألف م3 يوم - مشروع الصرف الصحي بالمراشدة بطاقة 10 آلاف م3 يوم - مشروع الصرف الصحي بالحلفاية بحري بطاقة 12 ألف م3 يوم، مشروع الصرف الصحي بالسلامية بطاقة 9 آلاف م3 يوم)، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين في كافة القرى والنجوع.