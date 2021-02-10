مطالبات للكنيسة بإنتاج ألبوم ترانيم قوي عن الأنبا بولا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.قال المرنم وهبة سعيد: إن عدم وجود البوم قوي يحتوي بداخله تراينم القديس الأنبا بولا هو أمر غير مفهوم.وتسائل "سعيد" قائلًا: هل لا يوجد مواهب كنسية تتمكن من الترانيم والكتابة والتلحين؟الشاعر مينا سمعان، قال إنه منذ أن شهدت الميديا المسيحية ترنيمة طوباك يا أنبا بولا التي خرجت للنور في شريط "مابتنساش"، وإلى الآن لم تشهد الكنيسة عملًا فنيًا مثل ذلك الأوبيريت، موضحًا أن الكنيسة بحاجة ماسة لإصدار أوبيريت أو ألبوم آخر للأنبا بولا.فيفان سمير، الملحنة، قالت إن ترانيم القديسين بشكل عام أصبحت تعاني من عدم تركيز من قبل المرنمين، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد نهضة مثلما شهدت السينما المسيحية نهضة كبيرة في أفلام القديسين مثل نسر البرية والراهب الصامت والحبشي وضيف من السماء والسائح والمتوحد وغيرهم.