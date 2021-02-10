وزيرة التخطيط: نتابع حجم الإنجاز في مشروعات الدولة بالمسوح الفضائية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تراقب حجم الإنجاز في مشروعات الدولة من خلال المسوح الفضائية.وأضاف «السعيد» أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع، من خلال الصورة الفضائية، ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها.وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، أشار «السعيد» إلى اعتماد الوزارة على ترشيد الإنفاق، وتوجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية، والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة مثل مشروع تبطين الترع؛ نظرًا لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور والجهات المختلفة للوقوف على المشكلات التي تواجه المؤسسات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، والذي عقد لمناقشة موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.