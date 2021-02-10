غدًا.. «الهناجر» تستضيف نادي السينما الهندية

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الخميس، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر فيلم "NEERJA".والفيلم مأخوذ عن قصة واقعية حدثت في الخامس من سبتمبر 1986 وكان بطلتها مضيفة الطيران الهندية الراحلة نيرجا بهانوت، التي كانت على متن طائرة "بان ام" في الرحلة رقم 73، وتعرضت الرحلة للاختطاف علي يد مجموعة من الإرهابيين.ويرصد الفيلم بطولة نيرجا بهانوت في تصديها للإرهابيين المسيطرين على الطائرة.