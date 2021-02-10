بينهم «طالب هندسة».. ضبط 3 متهمين بقطع خط بترول في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص بينهم طالب بكلية هندسة لقيامهم بقطع خط أنابيب بترول "مسطرد – طنطا" فى قليوب بوضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار لبيعه فى السوق السوداء وتم التحفظ على الأرض ومكان الواقعة وضبط السيارة المستخدمه فى نقل الوقود.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مامور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من عربي صلاح الدين محمد عطية، 43 سنة، مراقب أمن بشركة أنابيب البترول "المسئول عن مراقبة خطوط بترول 10 و12 و16 بوتاجاز" باكتشافه وجود محبس مثبت على خط بترول "مسطرد طنطا" قطره 12 بوصة الكائن بارض وقف الأقباط الكائنه بناحية سنديون دائرة المركز ومعد لسحب المواد البترولية واتهم المبلغ مسئولي الشركة المتعاقدة على تأمين الخط بالإهمال والتسبب في سرقة المواد البترولية.وبالمعاينة تبين أن الأرض مستأجرة للمدعو "م. م. م" 44 سنة مزراع، من مدينة قها، كما تبين وجود محبس ظاهر علي عمق نصف متر تقريبًا مثبت على ماسورة الخط المارة أسفل الأرض معد لسحب المواد البترولية.وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. ع. ع" 33 سنه سائق سبق اتهامه في قضية سلاح ناري وذخيرة وشقيقه "ا. ع. ع"، 25 سنة، سائق و"إ. هـ. ص" 19 سنة، طالب بكلية هندسة.وتمكن من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سحب وسرقة المواد البترولية من خط البترول مستخدمين السيارة رقم "ق ع أ 2348" ملك والد المتهم الثالث.وأرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في الواقعة "مثبت بها 6 فناطيس بلاستيك سعة 1000 لتر لكل منها وعثر بهم على آثار مواد بترولية "سولار"، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.