الزراعة: زيادة إنتاج القصب والبنجر هذا العام

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المزارعين قاموا بتوريد محصول القصب في الصعيد خلال هذا الأسبوع.وقال في تصريح للدستور، أنه سيتم توريد محصول البنجر للمصانع الأسبوع المقبل، وسيتم توريد مساحة 240 ألف فدان من محصول القصب لمصانع الصعيد الثمانية التابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، كما سيتم توريد مساحة 650 ألف فدان بنجر لـ 8 مصانع بنجر في محافظات الدلتا والمناطق الأخرى.وأضاف: أنه من المستبعد زيادة سعر توريد القصب عن 720 جنيها للطن، حتى لا يرتفع سعر السكر في الأسواق.. مشيرا إلى أن هذا السعر مجزي للمزارعين.وأشار إلى أنه من المتوقع هذا العام أن يتم توريد كميات أكبر من القصب عن العام الماضي، لزيادة المساحات، حيث سيتخطى الإنتاج أكثر من 900 ألف طن سكر، كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج السكر من البنجر؛ ليصل إلى 1.8 مليون طن بدلا من 1.4 مليون طن، نتيجة زيادة الإنتاج من القصب والبنجر.