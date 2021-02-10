3 سبل لحلها.. «التخطيط» تكشف ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع نسب البطالة بين خريجي الجامعات، رغم انخفاضها في الفئات الأخرى.وقالت السعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إنه على الرغم من انخفاض البطالة، إلا أنه تلاحظ على مدار السنوات وجود نسبة بطالة مرتفعة في خريجي الجامعات.وأفادت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تقوم على حل تلك المشكلة بمساندة الوزارة المعنية من خلال البحث في أساليب أخرى، منها الاتجاه إلى الكليات والجامعات التكنولوجية والأهلية، والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور، لذلك فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية.وأردفت السعيد حتى الدراسات داخل الجامعات تطورت، حيث أصبح هناك ما يطلق عليها التخصصات البينية، وهي تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل ومثالًا على ذلك مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب.