الواعظ عماد عزت: الكاثوليك يحبون الأنبا بولا ويتشفعون به

قال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، إن البعض خطأ يظن الكنائس غير الأرثوذكسية لا تعترف بالقديس العظيم الأنبا بولا، وهو ما يعد خطأً جاء نتيجة عدم فهم.وأشار "عزت" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من الصحيح أن للكنيسة الكاثوليكية قديسيها الذين تحتفل بهم، وينشر سيرهم الذاتية بشكل يومي الأب الفرنسيسكاني وليم سعيد عبدالمسيح، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، إلا أن هناك قديسين تحبهم وتجلهم الكنائس جميعًا.وأوضح أنه ضمن أولئك القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والبابا أثناسيوس الرسولي، وتلاميذ المسيح الـ12، ورسله الـ70، والقديس بولس الرسول لدرجة أن الكاثوليكية تحتفل بعيد يحمل مُسمى عيد اهتداء بولس الرسول.ومن جانبه، قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، إن الأنبا بولا وُلد في مدينة الإسكندرية حوالي سنة 228 م، ذهب إلى البريّة الشرقية القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.وأضاف: "فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة، فسار يطوف حتّى عثر على مغارة بولا، فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد".وتابع: "ذات يوم ذهب أنطونيوس ليأتيه بالرّداء، ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا، فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه، ثمّ رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل، وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه، وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي كانت وفاته سنة 343".