الواعظ عماد عزت: الكاثوليك يحبون الأنبا بولا ويتشفعون به
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:11 ص
جرجس صفوتطباعة
قال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، إن البعض خطأ يظن الكنائس غير الأرثوذكسية لا تعترف بالقديس العظيم الأنبا بولا، وهو ما يعد خطأً جاء نتيجة عدم فهم.
وأشار "عزت" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من الصحيح أن للكنيسة الكاثوليكية قديسيها الذين تحتفل بهم، وينشر سيرهم الذاتية بشكل يومي الأب الفرنسيسكاني وليم سعيد عبدالمسيح، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، إلا أن هناك قديسين تحبهم وتجلهم الكنائس جميعًا.
وأوضح أنه ضمن أولئك القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والبابا أثناسيوس الرسولي، وتلاميذ المسيح الـ12، ورسله الـ70، والقديس بولس الرسول لدرجة أن الكاثوليكية تحتفل بعيد يحمل مُسمى عيد اهتداء بولس الرسول.
ومن جانبه، قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، إن الأنبا بولا وُلد في مدينة الإسكندرية حوالي سنة 228 م، ذهب إلى البريّة الشرقية القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.
وأضاف: "فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة، فسار يطوف حتّى عثر على مغارة بولا، فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد".
وتابع: "ذات يوم ذهب أنطونيوس ليأتيه بالرّداء، ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا، فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه، ثمّ رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل، وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه، وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي كانت وفاته سنة 343".
وأشار "عزت" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من الصحيح أن للكنيسة الكاثوليكية قديسيها الذين تحتفل بهم، وينشر سيرهم الذاتية بشكل يومي الأب الفرنسيسكاني وليم سعيد عبدالمسيح، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، إلا أن هناك قديسين تحبهم وتجلهم الكنائس جميعًا.
وأوضح أنه ضمن أولئك القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والبابا أثناسيوس الرسولي، وتلاميذ المسيح الـ12، ورسله الـ70، والقديس بولس الرسول لدرجة أن الكاثوليكية تحتفل بعيد يحمل مُسمى عيد اهتداء بولس الرسول.
ومن جانبه، قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، إن الأنبا بولا وُلد في مدينة الإسكندرية حوالي سنة 228 م، ذهب إلى البريّة الشرقية القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.
وأضاف: "فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة، فسار يطوف حتّى عثر على مغارة بولا، فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد".
وتابع: "ذات يوم ذهب أنطونيوس ليأتيه بالرّداء، ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا، فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه، ثمّ رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل، وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه، وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي كانت وفاته سنة 343".