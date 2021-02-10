خلال 3 أشهر.. ارتفاع معدل البطالة التركية إلى 12.9%

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقًا للأرقام التي نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقله موقع أحوال تركية.وأظهرت البيانات أن معدل البطالة ارتفع من 12.7 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر الماضي، يحسب المعهد البطالة على مدى فترة ثلاثة أشهر.وتابع: الموقع لقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة في تركيا، أو عدد الأشخاص في وظيفة أو يبحثون بنشاط عن عمل، إلى 49.3٪ من السكان في سن العمل، أو 1.4 مليون إلى 31.1 مليون شخص، في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر من العام السابق.. وبلغ المعدل 50 بالمائة في نوفمبر و52.5 بالمائة في ديسمبر 2019.كما انخفض عدد العاملين في تركيا بمقدار 1.1 مليون عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي إلى 27.1 مليون. وهذا يعادل 32% من سكان البلاد البالغ عددهم 83.6 مليون نسمة.بلغ معدل بطالة الشباب- المُعرَّف على أنه نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و24 عامًا وليس لديهم وظيفة أو تعليم- 27.1 بالمائة، وانخفض من 27.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.