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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور «البنتاجون» للمرة الأولى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:02 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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يجري الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أول زيارة إلى مقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الأميريكية.

ويُقيم بايدن خلال الزيارة الجيش، منطلقًا من الاضطرابات التي شهدتها سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيركز بدرجة غير عادية على القضايا المحلية والداخلية.

ويعتزم بايدن الاجتماع، بعد ظهر الأربعاء، مع كبار القادة المدنيين والعسكريين والتحدث إلى القوى العاملة في البنتاجون.

وينما ينتظر قادة وزارة الدفاع توجيهات من بايدن بشأن الأساليب الجديدة المحتملة للتهديدات الأمنية في الخارج، يتعامل وزير الدفاع لويد أوستن مع جائحة كوفيد-19 باعتبارها أولوية قصوى، ويأمر بإجراء تقييمات جديدة لكيفية استئصال ظاهرة الاعتداء الجنسي والتطرف في صفوف الجيش الأميريكي.

ووجد أوستن نفسه في دائرة الضوء بعد فوزه بتأكيد مجلس الشيوخ باعتباره ثالث ضابط عسكري متقاعد مؤخرا لقيادة البنتاجون، بينما تساءل النقاد عما إذا كان تعيينه، الذي تطلب استثناء من الكونجرس، يضعف مبدأ السيطرة المدنية على الجيش.

وتحرك أوستن بسرعة ليحيط نفسه بمجموعة أساسية من المساعدين المدنيين، بما في ذلك كيلي ماجسامن، خبيرة السياسة الدفاعية والمسؤولة السابقة في البنتاجون والتي تشغل الآن منصب رئيس أركانه، بالإضافة إلى تعيين كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع، وهي خبيرة السياسة وأول امرأة تفوز بتأييد مجلس الشيوخ لهذا المنصب.


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