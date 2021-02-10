إصابات كورونا في أرمينيا تتجاوز 168 ألفًا
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:06 ص
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 168 ألفًا و496 إصابة.
وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 236 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 160 ألفًا و405 حالات.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3130 وفاة بينها 786 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.
وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 236 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 160 ألفًا و405 حالات.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3130 وفاة بينها 786 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.