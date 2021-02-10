إصابات كورونا في أرمينيا تتجاوز 168 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 168 ألفًا و496 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 236 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 160 ألفًا و405 حالات.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3130 وفاة بينها 786 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.