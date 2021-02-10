مايسة عطوة: «مسبار الأمل» يضع الإمارات على خارطة الدول المُتقدمة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تضع دولة الإمارات على خارطة الدول المتقدمة التي تصبو لاستكشاف الكوكب الأحمر.وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن مشروع «مسبار الأمل» يعبر عن نهج الدولة الإماراتية في مواكبة العصر التكنولوجي الحالي، فضلًا عن سعيها المُستمر للمساهمة في تصميم مستقبل البشرية لا سيما في مجال الفضاء.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وصول المسبار للمريخ ستعود بالنفع على البشرية، كما تثبت للعالم كفاءة القدرات العلمية العربية، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الفضائي الإماراتي، بالإضافة إلى أنها تزيد من فرص تنويع الاقتصاد والناتج الإجمالي عبر أنشطة ومجالات جديدة قائمة على الابتكار واقتصاد المعرفة.