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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

46.78 مليون دولار حجم الصادرات لليبيا خلال 2020

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:01 ص
الصادرات لليبيا
الصادرات لليبيا
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن إجمالي صادرات القطاع الى ليبيا خلال العام الماضي بلغ 78ر46 مليون دولار.

وأوضح بيان المجلس اليوم الأربعاء أن الصادرات منها "أجهزة منزلية" بقيمة بلغت 114ر18 مليون دولار، و"أجهزة كهربائية" بقيمة بلغت 674ر8 مليون دولار دولار، و"مكونات السيارات" بقيمة بلغت 786ر4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "وسائل النقل" إلى ليبيا 255ر3 مليون دولار، و"الصناعات الكهربائية والإليكترونية" بقيمة بلغت 014ر3 مليون دولار.

وأكد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، حسام فريد أن السوق الليبي يحظى بمميزات كبيرة يمكن أن نستغلها ونعمل من خلالها على أرضية مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى تطلع المجلس لمزيد من التنسيق مع الغرفة المصرية الليبية.

من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، مي حلمي أن هناك حرصا كبيرا من الجانب المصري على الاستفادة من مقومات السوق الليبي، خاصة وأن مصر تمتلك مميزات كبيرة في الصناعات الهندسية يمكن للأشقاء في ليبيا الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن المجلس كثف من لقاءاته مع الجانب الليبي، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة المقبلة والتعرف على المميزات التنافسية لدى كل شركة لتوفير التسهيلات الأفضل لها، وكذلك مناقشة عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكيل.

ولفتت حلمي إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الليبي، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الهندسية، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي خلال الفترة القادمة، بوصفه أحد الأسواق التصديرية الهامة لمصر.

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