يعني الصغير.. 6 أسماء للأنبا بولا بعدة لغات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الانبا بولا أول السواح، والذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.وقال الشماس الأغنسطس عادل أيوب، الحاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية، ودبلوم معهد المشورة الكنسية، إن ايم القديس بولا في اللغة العربية يعني "صغير".وأضاف "أيوب" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك العديد من الأسماء المشتقة من نفس اسم بولافي عدة لغات، مثل "باولو - بول - باولا- بافلوس - بولس - ريجيبولا".