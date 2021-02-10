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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكراها.. نعيمة وصفي كتبت شعر وامتهنت التمثيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:58 ص
نعيمة وصفي
نعيمة وصفي
نضال ممدوح
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تحل اليوم الذكري الــ 98 لميلاد واحدة من أعظم شخصيات الكوميديا المصرية٬ إنها الفنانة نعيمة وصفي،الممثلة المثقفة والشاعرة والقاصة والكاتبة.

في كتابه "شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية" يلفت مؤلفه خطاب معوض خطاب إلي أن نعيمة وصفي تعد واحدة من أكبر فنانات الزمن الجميل المهمشات، رغم أنها كانت صاحبة أداء متفرد يستحق أن يدرس، كما أنها صاحبة مسيرة فنية حافلة، وهي فنانة موهوبة بحق، وبجانب موهبتها الكبيرة تميزت بثقاقتها العالية وأخلاقها السامية الرفيعة، حيث كانت طوال حياتها رمزا للالتزام الأخلاقي قبل الفني، ولذلك فقد حفرت لنفسها مكانة خاصة ومتميزة في قلوب محبيها من المشاهدين.

وقد ولدت الفنانة نعيمة وصفي في مثل هذا اليوم منذ 98 سنة، تحديدا في يوم 10 فبراير سنة 1923، بقرية ظاهر الجمال التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، ووالدها المهندس محمد وصفي بك كان يعمل مديرا لإحدى شركات الري الفرنسية، وزوجها هو الصحفي عبد الحميد سرايا الذي يعد مؤسسا لباب السياسة الخارجية بجريدة الأهرام، وتخرجت الفنانة نعيمة وصفي في مدرسة المعلمات وبعد تخرجها عملت بالتدريس، كما التحقت وتخرجت أيضا في معهد التمثيل الذي أسسه الفنان الكبير زكي طليمات، وكانت وفاتها في يوم 7 أغسطس سنة 1983.

لقد استطاعت أن تلفت الأنظار إلى موهبتها وأن تثبت وجودها الفني، ولعل ذلك يعود لعدة عوامل يمكن إجمالها في موهبتها الفنية الكبيرة، إصرارها على تحقيق النجاح والتميز، وقدرتها على الالتزام الفني والانضباط، بالإضافة إلى حرصها على صقل موهبتها بالدراسة الأكاديمية.

ويتابع: كانت الفنانة "نعيمة وصفي" مجسدة لواقع المرأة المصرية الأصيلة بمختلف طبقاتها في جميع أعمالها الفنية، وذلك بأدائها البسيط والطبيعي الذي يستحق أن يطلق عليه السهل الممتنع، حيث أجادت أدوار المرأة الفلاحة والصعيدية والقاهرية وكذلك التركية في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وقد تم تكريمها بحصولها على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل مسيرتها المسرحية.

لن ننسى زوجة الغزولي في فيلم "الفتوة"، بهانة الخرساء في فيلم "رصيف نمرة 5"، أم المنصور علي في فيلم "وا إسلاماه"، أم حسن المغنواتي في فيلم "حسن ونعيمة"، زوجة عيسى الدباغ في فيلم "السمان والخريف"، الناظرة في فيلم "المراهقات"، عصمت هانم في فيلم "ريا وسكينة"، آنا جيلان الجدة التركية في فيلم "حبيبي دائما"، بالإضافة إلى دور عنايات هانم عمة ميزو في مسلسل "حكاية ميزو"، وكذلك دورها في المسرحية الشهيرة "جلفدان هانم".

كانت الفنانة نعيمة وصفي قاصة وكاتبة، حصلت قصة لها على المركز الأول على مستوى المملكة المصرية في إحدى المسابقات الأدبية سنة 1948، كما أنها كتبت بعض التمثيليات للتليفزيون المصري، وشاركت في إعداد وصياغة أكثر من 50 حلقة من برنامج "رسالة" للتليفزيون.

كما أنها كانت تكتب مقالا أسبوعيا في روز اليوسف، وأيضا شاركت الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي في إعداد مسرحية "الشوارع الخلفية" لمسرح التليفزيونفي سنة 1962، ولا ننسى أنها صاحبة سيناريو وحوار المسلسل الشهير "بنت الأيام" عن قصة محمد كمال عابد، والذي قام ببطولته محمود مرسي وكريمة مختار وصفية العمري وشيرين وهدى رمزي وسمير حسني وأخرجه نور الدمرداش سنة 1977.

كانت نعيمة وصفي تكتب الشعر بالفصحى والزجل، وإن كانت تقول إنها ليست بشاعرة وأن ما تكتبه هو مجرد خواطر وأحاسيس تدونها على الورق، ومن هذه الخواطر:
أمشي ويتعبني المسير
لكن أسير
وحدي هناك بلا مصير
في العالم الجهم الكبير
أمشي وما من غاية أمشي لها
حلم يموت وخلفه حلم وهن
والليل يعقبه الصباح
وكلاهما يمضي نواح.

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