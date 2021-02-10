نائب تونسي: بدء حملة توقيعات كبيرة لسحب الثقة من الغنوشي

قال النائب التونسي منجي الرحوي، أنه تم الشروع في إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وفقا لما نشرته صحيفة الشارع المغاربي التونسية.وأشار النائب البرلماني إلى أنه تم تكليف مجموعة من النواب غير المنتمين إلى كتل، بعملية التنسيق وتجميع الامضاءات المتعلقة بعملية سحب الثقة.وأكد "الرحوي" أنه تم الاتفاق بين مختلف الكتل، على أن يتم العمل بلا تصريحات إعلامية من هذا الجانب أو ذاك منوها إلى أنه تم تجاوز كل الخلافات، وأن الهدف ليس جمع 73 توقيعا، وإنما الإطاحة براشد الغنوشي.جدير بالذكر أن البرلمان التونسي جمع من قبل عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، وفي 30 يوليو الماضي وقع اقتراع سري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.فيما أكد النائب التونسي فيصل التبيني، أن نوابا عن حركة النهضة التونسية، وقعوا على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى.