استخراج 83 شهادة قياس مستوى ورخصة مزاولة حرفة بمطروح فى يناير

قال فريد سنوسي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، إن المديرية استخرجت خلال شهر يناير الماضي،83 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ38 متدربًا.وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 77 منشأة، وتنفيذ بـ9 حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية.