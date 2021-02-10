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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أدنوك» الإماراتية ترسي امتياز استكشاف بحري على «كوزمو» اليابانية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:52 ص
أدنوك
أدنوك
وكالات
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز، حصلت بموجبها شركة «كوزمو» البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة"، المملوكة بالكامل لشركة كوزمو القابضة اليابانية، على حقوق امتياز استكشاف النفط والغاز في المنطقة البحرية رقم 4 في أبوظبي.

ووفق بيان لمكتب أبو ظبي الإعلامي اليوم الأربعاء، ستحصل «كوزمو» بموجب الاتفاقية على حقوق استكشاف الموارد الهيدروكربونية، بقيمة استثمارية تصل إلى 532 مليون درهم، خلال مرحلة الاستكشاف.

وطبقا للبيان، تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية امتياز من هذا النوع يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي.

وستسهم الاتفاقية في تسريع عمليات استكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، إذ تمتد المنطقة البحرية 4 على مساحة 4865 كيلومترا مربعا شمال غرب مدينة أبوظبي.

وتأتي ترسية "المنطقة البحرية رقم 4" عقب ترسية عدد من المناطق مؤخرًا على شركة أوكسيدنتال الأمريكية، وتحالف تقوده شركة إيني الإيطالية للطاقة وشركة «PTTEP» التايلاندية، وذلك ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية.

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