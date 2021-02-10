«القوى العاملة»: التفتيش على 335 منشأة بمطروح خلال يناير

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفتيش مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الأربعاء، أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل.