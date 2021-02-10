«القوى العاملة»: التفتيش على 335 منشأة بمطروح خلال يناير
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:51 ص
دعاء جابرطباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفتيش مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي، وذلك خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الأربعاء، أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل.
وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الأربعاء، أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل.