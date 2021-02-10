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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رواد النيل» تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:47 ص
دينا خضر
دينا خضر
اكرم عمران
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أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد للطلبة وحديثي التخرج لسوق العمل ضمن برنامج "إن بي إكسبلور 2021" لتدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وقالت دينا خضر مدير برنامج التدريب بمبادرة رواد النيل إن البرنامج يساعد طلاب الجامعات أو حديثي التخرج على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتي يتطلبها سوق العمل، ويفتح المجال لاستكشاف الحياة العملية بشكل كامل من خلال بناء القدرات وتقديم جلسات تدريبية شاملة تساعد على زيادة القدرة التنافسية في سوق العمل واكتساب الخبرة التي تحتاج إليها في المجالات المختلفة.

وأضافت أن البرنامج يركز على دعم سوق العمل من خلال خلق فرص التدريب والعمل في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان اغتنام الفرص من قبل المواهب الواعدة والكوادر الماهرة.

وأشارت خضر إلى أن البرنامج التدريبي والذي يمثل الدورة الثالثة من برنامج "إن بي إكسبلور" ينقسم إلى قسمين الأول مدته 60 ساعة ويركز على التدريب الفني في 4 مجالات هي العمليات وسلاسل التوريد، الأنظمة المضمنة وعلم البيانات والذكاء الإصطناعي والتسويق الرقمي، والثاني مدته 30 ساعة ويركز على المهارات الشخصية في 4 مجالات أيضا هي الثقافة المالية وإدارة المشاريع ومهارات القيادة وعقلية ريادة الأعمال.

وأوضحت مدير برنامج التدريب بمبادرة رواد النيل أن البرنامج الذي فتح باب التسجيل من خلال موقع المبادرة (http:bit.lynpexplorecycle3 ( سيمنح شهادة خبرة من wuzzuf - الشريك الاستراتيجي للبرنامج – والتي سيتم تسجيلها على حساب المتدرب بالمنصة وتزيد فرص توظيفه من قبل الشركات الرائدة.
وكانت مبادرة رواد النيل قد قامت العام الماضي 2020 بتدريب أكثر من 650 طالب ضمن الدورة الثانية من برنامج "إن بي إكسبلور" وشملت مجالات متعددة منها تطوير الأعمال وتطوير المنتجات الصناعية والتسويق الرقمي والعلامات التجارية والإعلان وتطوير البرمجيات والبرمجة.

وذكرت خضر أنه تم تشبيك نحو 300 متدرب ممن إجتازوا البرنامج التدريبي مع أكثر من 40 شركة من الشركات الناشئة المهتمة بتوظيف متدربين شباب تمهيدا لإلحاقهم بوظائف بتلك الشركات، وتم بالفعل قبول نحو 100 منهم حتى الآن.

يشار إلى أن مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي تعمل على تنفيذ العديد من البرامج لمساعدة الشباب والشركات، سواء برماج مراكز تطوير الأعمال التي تدعم التوجه نحو العمل الحر وانشاء المشروعات الخاصة أو الحاضنات التي تقوم مساعدة المشروعات الناشئة والصغيرة، فضلا عن برامج أخرى لدعم وتحفيز الشركات على التوسع والنمو والتصدير وأيضا التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا.

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