«كوفاكس» ييبدأ توزيع لقاح كورونا على الدول النامية الشهر الجاري

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن تحالف "كوفاكس" سيبدأ توزيع لقاح كورونا على الدول النامية هذا الشهر.وأضافت المفوضية: "أسباب موضوعية وراء التأخير في حملة التطعيم في دول الاتحاد، مضيفة أن جدوى اللقاحات ضد السلالات الجديدة ليست معروفة، كما أكدت المفوضية أن دول الاتحاد حصلت على 26 مليون جرعة لقاح منذ ديسمبر.جدير بالذكر أن مبادرة "كوفاكس" العالمية هي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات.