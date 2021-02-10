الحكم في إدراج رامي شعث وزياد العليمي على قوائم الإرهاب 10 مارس

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر طعن زياد العليمي، ورامي شعث، نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق، و11 آخرين على قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين لجلسة 10 مارس للحكم.يذكر أن النائب العام تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات "إدراج إرهابية" في القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي، ورامي شعث، و11 آخرين بقائمة الإرهابيين.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة "أ إرهاب"، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة.وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد 91 تابع في 18 أبريل 2020.