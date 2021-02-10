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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إرشادات «الصحة» لتجنب الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:46 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من الإرشادات الصحية لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأمراض غير السارية.

وأوضحت الوزارة أن من أهم هذه الإرشادات هي المشي كل يوم لمدة 20 دقيقة، والتقليل من تناول الملح والسكر واستبدال المشروبات الغازية بالمياه والعصائر الطبيعية، واستخدام الزيوت النباتية في الأطعمة بدلا من الزيوت المهدرجة.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أن انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، مشيرة إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

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