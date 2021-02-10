ألمانيا تتيح للمواطنين البيلاروسيين إمكانية تمديد الإقامة

أتاحت ألمانيا للمواطنين البيلاروسيين إمكانية تمديد إقامتهم بسبب الأزمة التي يمر بها موطنهم.وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، في ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، مارجريته باوزه، إنها صاغت خطابا مشتركا مع وزارة الخارجية مطلع يناير الماضي، للسلطات الداخلية المختصة في الولايات حول الوضع الصعب لحقوق الإنسان في بيلاروس.وجاء في الخطاب: «عند معالجة مثل هذه الطلبات والبت فيها، طُلب من هذه السلطات مراعاة أن العودة المبكرة إلى بيلاروس قد تعرض هذه المجموعة من الناس لمخاطر كبيرة».وتمر بيلاروس بأزمة سياسية داخلية خطيرة منذ الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس، والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع، وبعد 26 عاما في السلطة، تم إعلان فوز لوكاشينكو، الذي غالبا ما يشار إليه على أنه آخر ديكتاتور في أوروبا، بنسبة حوالي 80% من الأصوات.