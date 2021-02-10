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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه المنوفية» تحصل وتجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ5 محطات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:48 ص
الدكتور محمد نجيب
الدكتور محمد نجيب صالح
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن حصول محطة مياه الشهداء البحاري بطاقة تصميمية 86 ألف م3يوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بالإضافة إلى تجديد تلك الشهادة لمحطات معالجة الشهداء بطاقة تصميمية 20 ألف م3يوم، محطة بهناي المرشحة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3يوم، محطة كفر الخضرا المرشحة بطاقة تصميمية 10آلاف م3يوم، ومحطة مياه تلا المرشحة بطاقة تصميمية 86 ألف م3يوم.

وأوضح صالح، في بيان للقابضة، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة ويتم ذلك من خلال إدارة TSM بالشركة.

وأكد أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، والتي تتطور بإستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ونوه أنه من المخطط حصول 6 محطات مياه و4 محطات معالجة وشبكة مياه وشبكة صرف صحي على الشهادة خلال العام الحالي 2021، الأمر الذي يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لديها 12 محطة حاصلة على تلك الشهادة.

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