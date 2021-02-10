إزالة مبنى مخالف في منطقة القابوطي ببورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أملاك الدولة.وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة مبنى من الطوب الأحمر بمساحة 80 مترًا بمحازاة قناة الاتصال في منطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك تنفيذا للقرار رقم 459 لسنة 2019 وتطبيقًا لشرط إزالة المخالفة قبل التصالح مع الحي.من جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على إزالة كافة المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، مطالبًا أصحاب المخالفات بإزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية وإحالتها إلى النيابة العسكرية.