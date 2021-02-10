مصممة أزياء كيت ميدلتون وميجان ماركل تكشف عن مجموعتها الجديدة

كشفت سيمون روشا، مصممة أزياء كيت ميدلتون، وميجان ماركل، عن مجموعتها الجديدة لصيف 2021، بالتعاون مع متاجر التجزئة الشهيرة "H&M"، والتي تشمل سراويل الترتان النابضة بالحياة، والبلوزات الشفافة العائمة.ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني تشتهر علامة المصممة الإيرلندية في لندن بالفساتين "التول" الرقيقة، وخياطة الترتان، والمجوهرات البراقة بزخارف اللؤلؤ في لوحة ألوان شعرية من" الكريمي" والوردي والأحمر والأسود.و تشمل القطع الفردية من الخط سراويل الترتان اللامعة، و"البلوزات" الشفافة بالأبيض والأسود، والمعاطف الكبيرة الحجم، وستطرح للبيع في 11 مارس، كما سيكون هناك فساتين من التول باللون الوردي والترتان والأسود الكلاسيكي، بالإضافة إلى فستان زهري خاص من الكوبيه، بأكمام منفوخة كاملة، وفساتين نهارية من القطن العضوي مع تفاصيل "بروديري أنجليز".و يمكن وضع المئزر والفساتين من "التول" فوق العناصر الأخرى، من الفساتين الضيقة إلى البنطلونات والفساتين القصيرة، كما سيتمكن عشاق دايهارد سيمون من اختيار الحمالات المصنوعة من الترتر من مجموعة ربيع 2020 المستوحاة من لويز بورجوا وكذلك سراويل الترتان من ربيع 2014.تشمل المجموعة ملابسها النسائية المميزة إلى جانب ملابس الرجال وملابس الأطفال، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها خزانة ملابس لجميع أفراد الأسرة.