«تنفيذي بورسعيد» يستهل اجتماعه بدقيقة حدادًا على الشهيد «محمود مندر»

استهل المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، المحافظ، جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على روح شهيد الواجب الوطني المجند محمود رضا مندور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.ودعا المحافظ الجميع للوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي للإرهاب بكل صورة وأشكاله والعمل لرفعة شأن مصر.وأضاف الغضبان، أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن في التضحية من أجله، مؤكدا قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب.