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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار: تنفيذ 5640 وحدة «إسكان اجتماعي» و«كل المصريين» بمدينة السادات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:42 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم وجارٍ تنفيذ 5640 وحدة سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة السادات، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدًا حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وفي بيان للوزارة، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2460 وحدة سكنية بحي "النور" باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه، ضمن المرحلة الأخيرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وربطها على المرافق الرئيسية، وجارٍ الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونها، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بالحي لتخصيصها للمستفيدين من المشروع.

وأضاف منيع أنه بالتزامن مع تنفيذ الوحدات، جارٍ تنفيذ عددٍ من الخدمات الرئيسية بالحي والمتمثلة في مدرسة تعليم أساسي 42 فصلًا تستوعب 1680 طالبًا باستثمارات حوالي 25 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ وحدة صحية على مساحة 1600م، باستثمارات حوالي 33 مليون جنيه، وسوق تجارية على مساحة 1600م يضم (وحدات مهنية - محال تجارية)، باستثمارات حوالي 69 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 2000م2 + مبنى إداري باستثمارات حوالي 27 مليون جنيه، ومبنى حضانة على مساحة 2000م2 باستثمارات بلغت نحو 26.6 مليون جنيه.

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