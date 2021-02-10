بعد الأنبا بولا وأنطونيوس.. تعرف على أشهر الثنائيات في الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح، الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.وصنع الأنبا بولا مع الأنبا أنطونيوس ثنائيًا شهيرًا جدًا ربطهما ببعض في أذهان الأقباط وفي ترانيمهم وحتى في القداس الإلهي، وبهذه المناسبة تنشر "الدستور" قائمة بأشهر الثنائيات في الكنيسة المصرية:1- الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس.2- بطرس الرسول وبولس الرسول.3- مكسيموس ودوماديوس.4- قزمان ودميان.5- مار بهنام وسارة أخته.6- مارمينا والبابا كيرلس.7- تماف ايريني وأبي سيفين.8- الأنبا باخوميوس والأنبا تادرس.9- الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي.10- الأنبا بولا وحزقيال تلميذه.11- الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والانبا ويصا تلميذه.12- القديس أبادير وإيرائي أخته.13- الأنبا بشاي وصديقه بطرس.14- القديس ديسقوروس والقديس أسكلابيوس.