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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

منتحل صفة مستشار بالنيابة الإدارية: «بتسهل مروري من الكمين»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:43 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على أقوال محامِ متهم بانتحاله صفة شقيقه المستشار بالنيابة الإدارية، وذلك بتغيير صورته الثابتة بكارنيه نادي النيابة الإدارية ووضع صورته بدلًا منه، وقيادة سيارة مسروقة، وذلك في القضية رقم 8455 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 1348 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

- أقوال المتهم

و أقر المتهم خلال تحقيقات النيابة، بانتحاله صفة شقيقه وهو عضو بالنيابة الإدارية، بالاستيلاء على الكارنيهات الخاصة به خلسة دون علمه وقيامه بحذف صورة شقيقه بالكارنيه الخاص به، والتابع لنادى النيابة الادارية ووضع صورته بدلا منه وذلك لتسهيل مروره بكمائن الشرطة.

وأضاف خلال أقواله أمام النيابة، بشرائه السيارة من شخص يدعى "ع" ولا يعلم عنه ثمة بيانات أخرى وأنه كان الوسيط بينه وبين مالك السيارة المدون اسمه بالرخصة المضبوطة، وأنه اتفق معه على شرائها مقابل مبلغ مالي 120 ألف جنيه.

وسلمه 60 ألف جنيه فقط وتحصل من الوسيط على الرخصة والسيارة،وقام بإرجاء المبلغ المتبقي وقدرة 60 ألف لحين الانتهاء من عمل التوكيل الخاص بالسيارة، مضيفا أنه تشكك في صحة الرخصة لكون الأخير يماطلة في إجراء التوكيل وأنه لا يعلم أن السيارة مبلغ بسرقتها.

- تقرير الأدلة الجنائية

و ثبت بتقرير الفحص الفني لمصلحة الأدلة الجنائية بأن رخصة التسيير موضوع التحقيقات مزورة تزویرًا
كليا، من حيث جسم الرخصة والبيانات الثابتة يوجه وظهر الرخصة وخاتم شعار الجمهورية، عن طريق
استخدام طابعة كمبيوتر بأسلوب مختلف عن الأسلوب المستخدم في طباعة النموذج الصحيح وهي ليست صادرة من وزارة الداخلية وتزويرها متقن وينخدع بها غير المختصين، وثبت بالاستعلام من نقابة محامين مصر أن المتهم مقيد بجداول المحامين المشتغلين.

كانت النيابة العامة بالقاهرة، قد أحالت محاميًا للجنايات بتهمة انتحاله صفة شقيقه وهو مستشار بالنيابة الإدارية، وذلك بتغيير صورته الثابتة بكارنيه نادي النيابة الإدارية ووضع صورته بدلًا منه، وقيادة سيارة مسروقة.

وجاء في قرار الإحالة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. م"، 33 سنة، محاميًا، لأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية.

وأنه ارتكب تزويرًا في أحد المحررات الرسمية وهو "كارنيه منسوبة صدوره لنادي هيئة النيابة الإدارية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها علي غرار المحررات الصحيحة ووضع به صورته الشخصية وذيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة واستعمله علي النحو المبين ببنود الاتهام التالي مع علمه بتزويره.

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