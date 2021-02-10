العراق: الوضع الوبائي لكورونا مقلق جدًا

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق أصبح مقلقا جدا، ونسبت زيادة أعداد الإصابة والحالات المرضية الحرجة إلى استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية، من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.وذكرت أن السيطرة على الوباء مسئولية الجميع وأن المواطن هو نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على الوباء، مشيرة إلى تقديمها حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.وتعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم السبت المقبل، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لمناقشة تداعيات ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وإمكانية إصدار إجراءات من شأنها الحد من انتشار الفيروس.