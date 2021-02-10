محاكمة تشكيل عصابي يسرق السيارات بمدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، للمحاكمة الجنائية.وكشفت التحريات دور كل عنصر في التشكيل العصابي الذي احترف سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة أصحاب السيارات على دفع فدية مقابل إعادتها إليهم.تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين أثناء توقفها بأحد الشوارع، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وفي وقت لاحق تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه؛ نظير إعادة السيارة، وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري "طبنجة".وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.