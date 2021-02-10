مشتريات انتقائية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أسهم منتقاة بالسوق.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11481 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2403 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14151، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4429 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3444 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهي: سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أرابيا أنفستمنتس هولدنج، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، نايل سيتي للاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 824.7 ألف سهم، 8073 سهما، 251.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 207 آلاف سهم، 551.2 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 220.2 ألف سهم.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين 4446 سهمًا، 5200 سهم، 2650 سهمًا، على التوالي، كما اشترت إدارة الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 180 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة نايل سيتي للاستثمار 8073 سهمًا، كما اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، 633.4 ألف سهم، 687.1 ألف سهم، 24.6 ألف سهم، على التوالي.أعلنت شركة الدلتا للسكر عن تخفيض هيئة الأوقاف المصرية حصتها في رأسمال الشركة من 6.16% إلى 5.76%، بعد بيعها 569.67 ألف سهم، بسعر 9.22 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 5.25 مليون جنيه.في سياق آخر، أعلنت شركة السويدي اليكتريك، توقعي شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بالشراكة مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، عقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لتصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي حوض نجيح بسعة 6 آلاف متر مكعب يوميًا - مركز ههيا بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيه، وسيتم التشغيل خلال 24 شهرًا من تاريخ استلام الموقع.